中國第40次南極考察隊完成考察任務回國

中評社北京6月4日電／據人民日報報導，4月10日，中國第四十次南極考察隊暨“雪龍”號極地考察破冰船順利返回國內並停靠山東青島奧帆基地碼頭，標誌著由自然資源部組織的中國第四十次南極考察圓滿結束。



今年是中國極地考察40周年。40年來，中國極地事業從無到有、由弱到強，一代代極地工作者勇鬥極寒、堅忍不拔、拼搏奉獻、嚴謹求實、辛勤工作，取得了豐碩成果。其間，中國不斷提升極地考察綜合能力，與相關國家積極合作，為更好地認識極地、保護極地、利用極地作出重要貢獻。



“對任務的圓滿完成起到了至關重要的作用”



轟鳴聲近，紅白相間的“雪鷹601”固定翼飛機穩穩降落在南極中山站中山冰雪機場，標誌著中國第四十次南極考察隊圓滿完成了一項重大極地國際合作——南極毛德皇後地和恩德比地冰蓋邊緣航空科學調查國際合作計劃。該計劃是南極研究科學委員會下“環”行動組（RINGS Action Group）發起的首個南極航空科學調查國際合作計劃。



南極大陸覆蓋著巨大的冰蓋。隨著全球變暖，南極冰蓋的物質流失量，將是預估未來南極冰蓋變化及其對全球海平面上升影響的重要不確定因素。想要計算冰蓋物質流失量，關鍵在於掌握冰蓋邊緣的冰流速和冰厚這兩項關鍵數據。目前，借助飛機上搭載的“冰雷達”這一觀測利器開展航空調查，是獲取冰蓋厚度數據的最有效途徑。



基於這種背景，2021年，南極研究科學委員會成立了“環”行動組，旨在通過國際合作形式下的航空觀測，重點獲取環南極冰蓋邊緣的冰厚和冰下地形數據。目前，已有來自18個國家的82名科學家參與了“環”行動組。2023年，“環”行動組針對南極毛德皇後地和恩德比地這兩個主要數據稀缺區域，發起了首個航空科學調查國際合作計劃。中國不僅是“環”行動組的創始國之一，也是毛德皇後地和恩德比地航空科學調查國際合作計劃的主要發起國。



“南極冰蓋邊緣複雜的氣象條件是航空調查最大的挑戰，此外還涉及到方方面面的國際溝通和協調。我們最終成功完成了約7200公裡航空測線，飛行時間約28小時，填補了冰蓋邊緣大範圍的數據缺失。其間，為了應對天氣的影響，飛機還完成中山站和比利時伊麗莎白公主站間兩次轉場飛行，累計飛行距離約3800公裡。”自然資源部中國極地研究中心極地冰雪與氣候變化研究所研究員崔祥斌說，“在這場國際合作中，‘雪鷹601’出色的航空科學調查能力，以及固定翼飛機隊科學決策和靈活應變的能力，對任務的圓滿完成起到了至關重要的作用。”崔祥斌先後參加過6次南極考察，是“環”行動組8名執行委員會委員之一，也是中國參與“環”行動組的重要推動者和協調者之一。從“環”行動組成立至今，他與各國團隊的溝通郵件超過了2000封。

