遏制青少年使用電子煙需全球行動

中評社北京6月4日電／據人民日報海外版報導，5月31日是世界無煙日，今年的主題是“保護青少年免受煙草危害”。近日，世界衛生組織和全球煙草業監管機構發表聯合報告稱，全球約有3700萬名13至15歲的青少年正在使用煙草，許多國家青少年使用電子煙的比例超過成年人。世衛組織敦促各國政府通過禁止或嚴格監管煙草、電子煙和其他尼古丁產品，保護青少年，避免其使用這些產品。



多國青少年電子煙使用率上升



電子煙是使用電動線圈加熱化學溶液（煙油）以產生吸入氣溶膠的設備。電子煙產生的氣溶膠通常含有尼古丁，可能含有重金屬和致癌化學物質。



根據世衛組織報告，儘管在減少煙草使用方面取得了重大進展，但電子煙和其他新型煙草及尼古丁製品的出現對煙草控制構成了嚴重威脅。



從全球範圍來看，儘管多國政府採取多種措施限制或禁止青少年獲取電子煙，但許多國家的青少年電子煙使用率仍在不斷上升。據世衛組織調查，世衛組織歐洲區域成員國內接受調查的15歲青少年中，表示曾經使用過電子煙的比例為32%。2023年，7.7%的美國青少年使用電子煙。



“吸食電子煙對青少年生長發育的危害值得全球關注。”世界衛生組織戒煙與呼吸疾病預防合作中心執行主任肖丹接受本報採訪時表示，青少年特別容易受到尼古丁的長期影響，導致成癮，而且起始吸煙年齡越小、吸煙年限越長，未來患吸煙相關疾病的風險越高。此外，青少年尚處於生長發育階段，已有科學研究顯示，尼古丁可能會影響青少年的大腦發育，青春期使用電子煙可能會對青少年的注意力、學習、情緒波動、衝動控制等產生一定影響。



商業利益驅動電子煙擴張



據世衛組織報告，電子煙產品的設計和果味對青少年具有吸引力。在許多國家，青少年比成年人更有可能使用它們。



“全球範圍內，越來越多青少年開始使用電子煙，這一方面受到全球電子煙市場迅速擴張的影響，另一方面由於在大多數國家電子煙被允許在公開市場銷售，並大量針對青少年營銷。”肖丹分析，青少年成為電子煙企業營銷的重點目標人群。電子煙有多種口味，對青少年具有較大吸引力。一些電子煙企業借助社交媒體、網紅明星展開營銷，讓青少年更容易接觸到並嘗試使用電子煙。

