萬本族譜背後的台胞“尋根記”

中評社北京6月4日電／據人民日報海外版報導，“我們終於回來了！”去年4月，在福建省泉州市安溪縣龍門鎮桂林村，一場林氏父女認宗祭祖儀式舉行，在升騰的煙火中，台胞林筱蓉和父親終於找到“回家的路”。



“從小父親就跟我說，做人不能忘根忘本，要懂得飲水思源。來大陸創業這幾年，落葉歸根始終是我們這些游子的心願。”近日，在福建平潭舉行的第十六屆海峽論壇·海峽百姓論壇上，林筱蓉分享了自己的尋根故事。她說，有了林氏大家庭的親友在背後支持，自己在逐夢創業、扎根大陸這條路上更加有信心。



認祖歸宗是中華民族的傳統，縱使海峽相隔，台胞們從未停止尋根問祖的腳步。自2007年舉辦以來，海峽百姓論壇積極促成台胞回大陸尋根謁祖、續譜聯宗，推動兩岸共修族譜10000多部、對接族譜2000多部。



每一本族譜背後，都有一段割舍不斷的記憶和說不完的團圓往事。



1993年，來自台灣彰化的周煌順首次到大陸尋根，一晃30年過去，這趟旅程終於畫上圓滿句號。去年，在福建省姓氏源流研究會工作人員幫助下，他通過台港澳僑尋根尋親公益平台，在晉江圍頭村找到了根。



圍頭村是大陸距離金門島最近的地方，有“海峽第一村”之稱。近年來，村黨委書記洪水平見證了許多台胞的團圓時刻，每次都難掩激動心情。“我們村有21個姓、7大宗祠，這些年陳、洪、吳、周等姓氏都陸續對接了，每次對接都有闔家團圓的感覺。”洪水平說，希望和台胞對接更多姓氏族譜，一起探索兩岸鄉村融合發展道路。