首屆國際名校生態賽舟會在湖州舉辦

中評社北京6月4日電／據新華網報導，首屆國際名校生態賽舟會暨2024中國名校水上運動公開賽6月1日在浙江省湖州市吳興區舉行，來自中國、美國、英國、韓國、新加坡等國家和地區的20餘所知名高校及國內11所重點中小學分組別參加了比賽。



據介紹，本次活動設置12人龍舟200米直道競速賽、休閑皮艇200米直道競速賽等項目。



比賽中，選手們揮灑汗水，盡情展現青春活力。其中，香港中文大學、中國科學技術大學、浙江大學獲得龍舟比賽一等獎，浙江大學、新加坡南洋理工大學分獲200米單人皮艇男、女第一名，新加坡南洋理工大學獲200米混雙皮艇第一名。



獲得200米單人皮艇男子頭名的浙江大學本科生陳文飛說：“非常高興取得佳績，本次國際賽事的舉辦為我們搭建了重要的交流平台，我們期待以‘舟’會友。”



美國哈佛大學在龍舟比賽中獲得三等獎。“這裡不僅是水上運動的競技場，更是友誼與文化交流的舞台。”來自哈佛大學肯尼迪政府學院的參賽運動員董家睿說，激烈的比賽和賽後交流互動都給他留下了深刻印象。



休賽日期間，各隊大學生運動員還走進菰城茶文化博物館、太湖漊港等具有湖州吳興特色的景點和場所，開展了形式多樣的交流。



該賽事由中國學生體育聯合會指導，浙江大學、浙江省文化廣電和旅遊廳聯合主辦。