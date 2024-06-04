生態與發展雙向奔赴　江西升級“生態+”

中評社北京6月4日電／據新華每日電訊報導，通過兩縣間的水權交易有效盤活水資源，擁有更大用水權的縣城僅引進的一家礦泉水企業年繳稅額就過億元；對招商引資項目設立“生態門檻”，通過嚴控“兩高”項目引入，全省空氣質量同比改善幅度位居全國第一；從“廢棄礦山”到“綠水青山”到“網紅景區”的華麗蛻變，在江西各地上演……一個個綠色蝶變的背後是生態底色的厚植。



2014年，國家六部委批覆《江西省生態文明先行示範區建設實施方案》，江西成為首批全境列入生態文明先行示範區建設的省份之一。10年來，江西以“藍天、碧水、淨土”保衛戰的扎實成效，推動全省生態環境質量持續大幅改善，江西生態環境質量繼續保持中部領先、穩居全國前列，好山好水釋放出經濟社會發展的新動能。



水清：一汪“活水”變現增值



每年在鄱陽湖栖息的水鳥多達60餘萬只，珍稀候鳥超過60種；鄱陽湖水域還首次發現“國寶”翻石鷸，一次性發現近百條洄游的刀魚群……在有著“千河歸鄱湖，鄱湖入長江”之稱的江西，這些珍稀物種的回歸，恰是江西水生態環境改善的直觀展現。



江西省生態環境廳黨組書記餘正琨表示，近年來，江西堅持水資源、水環境、水生態“三水統籌”，以深入打好污染防治攻堅戰為重點，陸續實施水環境保護的創新舉措：



治水——位於贛江水系錦江支流的三十把水庫是江西宜春市萬載縣中心城區的關鍵飲用水源地，2016年之前曾因私人承包養魚導致水質受到嚴重影響。萬載縣委常委、政法委書記黎俊昌說，2016年起，萬載縣對全縣範圍內所有未退出養殖承包的水庫全部解除養殖承包合同，並採用生態修復措施對水庫進行了系統治理。為確保飲用水供水安全，萬載縣2017年投入3.4億元啟動三十把水庫飲用水源地建設。2023年以來監測數據顯示，三十把水庫水質達標率100%，日供水穩定7萬噸以上，成為居民舌尖上的“放心水”。



近年來，江西省謀劃235個重點流域規劃項目，不斷提升流域系統治理能力；完成162個縣級及以上飲用水水源地規範化建設，不斷提高飲用水水源地監管水平；完成75座工業和108個城鎮生活污水處理廠提標改造，完成3114個入河排污口整治，出動3000餘人次完成1431次預警處置，不斷提升水環境安全。

