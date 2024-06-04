孩子們個頭高了，課桌椅能否跟著“長”？

中評社北京6月4日電／據新華每日電訊報導，眼下孩子們平均身高越來越高，但一些學校的課桌椅卻沒有跟著“長”。記者採訪發現，由於課桌椅國家標準滯後等原因，不少地方存在課桌椅與學生身高不大匹配的情況；課桌椅“低配”現象，成為孩子們“成長的煩惱”，無形中增加了近視、駝背等健康隱患。



大個子“窩”小桌子



山西高二學生家長張先生不久前參加家長會發現，教室的課桌椅坐得不舒服。“我身高不到一米八，就得彎腰屈腿，很難受。班上很多男生個頭比我高，每天還要坐七八個小時。”張先生說。



記者採訪發現，中小學課桌椅與學生身高不匹配的現象有普遍性。廣東一所中學高中部梁老師告訴記者，學校高中部三個年級使用的課桌椅型號是一樣的，課桌高度在80厘米左右，且都是固定的。高二的肖同學說，自己身高一米九，課桌椅高度不太合適，“坐著比較難受，腿伸不直，會駝背。”



近年來，不少地區的學校為學生更換了可調節課桌椅，但調節不及時的問題較為突出。東部某省一小學老師表示，該校六個年級使用同一型號的可調節課桌椅，學校每學期統一進行調整；“一個班的課桌椅高低都是統一的，不會單獨為某個學生調整。”



除了桌面和椅面高度，桌鬥設計也給一些學生帶來困擾。北京市東城區教育科學研究院教研員陳忠玲說，由於桌鬥太小，很多學生只能將書包立置在座椅靠背前，導致學生的腰背部缺乏支撐，無法長時間保持健康坐姿；桌鬥下方空間不夠，一些學生只好側身坐或將腿伸到桌外，引發不良坐姿。



北京市疾控中心學校衛生所所長郭欣說，判斷課桌椅高度是否符合孩子身高，可以看孩子坐姿是否符合“三個90度”，即大臂和小臂成90度、上身和大腿成90度、大腿和小腿成90度。



2014年發布的推薦性國家標準《學校課桌椅功能尺寸及技術要求》規定了課桌椅的11個型號和與之匹配的適宜就座者身高範圍。一項2021年針對中部某省660所中小學校的抽樣調查顯示，課桌椅符合國標要求的不到20%。



東南大學附屬中大醫院脊柱外科中心副主任醫師毛路等專家指出，課桌椅過高或過矮都會引發不良坐姿，可能增加近視、脊柱側彎、駝背等方面風險。

