中評社北京6月4日電／網評：維護國安天經地義 不容外國插手干預



來源：大公報 作者：鄧開榮



備受各界關注的“35＋顛覆政權案”上周四（5月30日）作出判決。47名被告當中，31人早前已經認罪，而剩下16名不認罪的被告中，14名被告“串謀顛覆國家政權”罪名成立，李予信和劉偉聰二人罪脫，律政司已就判決提出上訴。這意味著45名罪成被告，即將接受法律的制裁。



藉著法庭宣判，我們也簡單回顧下這45人是如何串謀顛覆國家政權的。這幫人在戴耀廷的策劃下，以“攬炒十步曲”為路線，串謀計劃在2020年立法會換屆選舉中奪取過半數議席。按照他們的計劃，當選後，他們不是盡議員的責任為香港謀福利，而是不論利弊無差別否決財政預算案。其目的就是要強迫特首解散立法會，逼特首辭職，癱瘓特區政府。



他們企圖通過人為製造憲制危機，導致香港政局不穩，進而對社會經濟構成災難性衝擊，最終達至“攬炒”。除此之外，他們還招攬外國的敵對勢力干預香港內部事務，試圖推動外國制裁香港，最終顛覆香港特區政府。



由此可以看出，反中亂港分子為了個人政治利益，不惜破壞香港的穩定繁榮，不理香港人死活，出賣香港的未來，用心極其險惡、手段無比卑劣。



如果他們的陰謀得逞，毫無疑問會給香港社會造成極大的破壞，香港長期的繁榮穩定將毀於一旦，未來的發展更是前途渺茫。幸好天網恢恢，疏而不漏，他們的陰謀被挫敗。現在法庭經過公開公平的審訊，對他們的行徑做出公平公正的判決。



然而，就在香港法庭作出判決之後，一些外國政客立即跳出來，對香港司法機關依法履行職責、維護國家安全橫加指責。歐盟外交事務及安全政策發言人馬斯拉利（Nabila Massrali）發表聲明，宣稱起訴損害人們對基本法所載的法治的信心，並表示會繼續密切關注香港的人權狀況和基本自由，云云。這番說辭根本就是顛倒黑白、指鹿為馬。

