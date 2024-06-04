魯港澳交流合作交出亮麗成績單

中評社北京6月4日電／據人民日報報導，2024港澳山東周活動近日在香港、澳門分別舉辦。獅子山下、濠江之畔，各方相聚一堂，致力推動魯港澳三地高水平合作，共促高質量發展，共話美好前景。這是山東第12次舉辦相關活動。齊魯大地與港澳相距千里、跨越山海，但翻一翻魯港澳交流合作的成績單，可謂碩果累累、收穫滿滿。



成果豐碩



山東省委書記林武表示，山東與香港根脈相連、淵源深厚，擁有共同的合作願景。港澳山東周期間，山東積極開展招商活動。煙台東方航天港魯港澳空間合作和衛星探測項目、三井臨沂動力蓄電池全生命周期綜合利用項目、億和威海打印機智能製造升級項目等30個重點項目在2024港澳山東周開幕式現場集中簽約，總投資額約39.3億美元。



通過這些項目，山東的產業優勢、市場潛力與港澳的資本優勢、創新能力、人才資源深度融合。



借助港澳山東周等平台，並與“好品山東 魯貿全球”市場開拓行動相銜接，山東不斷強化與港澳的經貿、金融聯繫。統計數據顯示，今年前4個月，山東對香港進出口277億元，增長51%；對澳門進出口2.2億元，增長103.8%。截至4月底，在港交所主板上市的山東企業共有55家，融資總額超過720億港元。2023年，香港在山東直接投資123.5億美元，約占山東吸引外資的70.5%；山東新設澳門投資企業27家，實際使用澳資100萬美元。



“這次我們簽約了打印機智能製造升級項目，在威海打造一條全新的自動化生產線，進一步提高企業產能。”億和精密工業（威海）有限公司總經理黃鵬表示，他已經是第二次參加港澳山東周，“智能製造是未來製造業的大趨勢，期待繼續深化與山東的合作，實現互利共贏。”



優勢互補



參加活動的浪潮集團董事長鄒慶忠受訪時表示，集團先後參與建設“星火·鏈網”澳門國際超級節點及橫琴骨幹節點，打造“澳優碼”標準體系，建設運營的中葡數字貿易服務平台幫助100多家企業打開葡語國家市場。

