中評社北京6月4日電／網評：中歐班列助力“一帶一路”成黃金之路



來源：大公報 作者：張敬偉



5月25日是值得紀念的日子。隨著X8157次中歐班列（西安─馬拉舍維奇）當日早上從西安國際港站開出，中歐班列累計開行突破九萬列，發送貨物超870萬標箱、貨值超3800億美元。



作為共建“一帶一路”倡議的重要載體和標誌性旗艦項目，中歐班列開行十餘載，不僅通過鐵路網絡聯通了亞歐大陸，也完善了亞歐大陸的物流網絡，推動了中亞中歐各國的經貿合作，“一帶一路”倡議也隨著中歐班列的開行，變成惠及亞歐和全球各國的樣板工程。火車跑得快，全靠車頭帶！中歐班列堪稱“一帶一路”倡議的動力車頭，不僅大大改善了亞歐陸路運輸的運力運能，也大大減少了物流成本，中歐班列讓“一帶一路”變成了中國、亞歐和世界共同發展的“黃金之路”。



截至目前，中歐班列已通達歐洲25個國家223個城市，連接11個亞洲國家超過100個城市，服務網絡基本覆蓋歐亞全境。



中歐班列年運輸貨值由2016年的80億美元增長到2023年的567億美元。貨物品類由開行初期的筆記本電腦、打印機等產品，逐步擴大到汽車及配件、食品、機械設備等53大類五萬餘種。2023年以來，中國製造“新三樣”（新能源汽車、鋰離子電池產品和光伏產品）也正在成為中歐班列運量新的增長點。



促進貿易互利多贏



十年一瞬，中歐班列讓“一帶一路”從一個倡議，到一系列行動方案和實際舉措，昇華為成功的實踐和精彩的現實。這不僅彰顯中歐班列強大的引擎動力，更凸顯“一帶一路”倡議的歷史正確和現實意義。



雖然國際社會依然不乏污名“一帶一路”倡議的雜音，但事實擺在那，足以證明共建“一帶一路”站在歷史正確一邊，符合時代進步的邏輯，走的是人間正道。中歐班列開行突破九萬列，更彰顯其作為“一帶一路”倡議旗艦工程的強大生命力。

