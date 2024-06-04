福建省僑聯關注華僑農場發展

座談會現場。省僑聯基層建設部供圖（圖源：中國僑網） 中評社北京6月4日電／據中國僑網報導，據福建省僑聯基層建設部3日消息，日前，福建省僑聯黨組書記、主席陳式海，省僑聯黨組成員、副主席劉思一，在福州與福清東閣華僑農場黨委書記、場長嚴峰一行就對接農場產業升級、引資引智助力農場發展等方面座談交流。



陳式海指出，近年來東閣華僑農場在福清市委、市政府的大力支持下，創新基層黨建工作、補齊民生短板、化解歷史遺留問題、謀劃推動農場特色產業發展等方面做了大量有益的工作。



“省僑聯長期著眼於關心服務歸僑僑眷、改善僑界民生，努力完善華僑農場僑聯組織建設，積極開展扶貧、義診和產業幫扶，推動省內華僑農場因地制宜分類發展、提質增效。”陳式海表示，今後，省僑聯會繼續關心關注東閣華僑農場發展，助力農場發揮“五大優勢”，打好“僑”牌和“農”牌，支持“僑家樂”等涉僑文旅項目開展，推進特色產業引資引智，孵化產學研和華裔青少年夏冬令營基地。



嚴峰介紹了農場基本概況、發展現狀和下一步工作計劃。他表示，將圍繞以僑搭橋打造僑場品牌、以僑引智發展特色農業、架橋引資賦能產業振興等三個方面，加強與僑聯的互動交流，爭取支持，努力打開僑民增收、多業並舉的良好局面。



（來源：中國僑網）