拜登之子持槍案開審　兩黨法律攻防戰升級

6月3日，亨特拜登與妻子梅麗莎抵達特拉華州威明頓法庭。（圖源：路透社） 中評社北京6月4日電／據大公報消息，綜合法新社、路透社報導：美國總統拜登的兒子亨特3日就涉嫌非法持槍案出庭受審，這是美國史上首度有現任總統子女受審。繼前總統特朗普因封口費案被判有罪後，當前大選的攻防戰已轉移至法庭內，備受關注。



審判在拜登老家特拉華州威明頓登場，亨特在妻子的陪同下進入法庭。54歲的亨特長期濫藥酗酒。2018年，他在隱瞞自己吸毒的情況下，購買一把0.38口徑左輪手槍。美國司法部在去年夏天起訴亨特非法持槍與逃稅等行為等多項罪名。亨特否認有關罪責，但承認自己當時有重度的毒癮。



亨特被控的3項重罪，包括一項非法持槍罪，另外2項涉及虛假陳述，包括在購買槍支文件上聲稱自己當時沒有非法使用毒品。若罪名成立，理論上可能面臨25年有期徒刑。但法律專家稱，亨特沒有前科，而且承認自己有毒癮，入獄的幾率很小。



亨特的庭審，對民主黨構成重大公關考驗。幾天前，共和黨總統候選人特朗普成為史上第一個遭到刑事定罪的前美國總統。亨特庭審期間，拜登家族的風風雨雨都將搬上枱面，特別是亨特酗酒濫藥的經過、他和已故兄長遺孀的關係，以及與烏克蘭能源公司的商業關係等等。此外，亨特的逃稅案將會在9月開庭，預料拜登家族醜聞將貫穿整個選舉季。這對競選連任的拜登來說，家醜外揚除了顔面無光，也會成為自己被共和黨攻擊的話題。庭審前夕，亨特與父親拜登一起在特拉華州共度周末。



（來源：大公報）