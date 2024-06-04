圖為在天津意大利中小企業產業園內拍攝的一家公司生產車間。（圖源：新華社） 中評社北京6月4日電／據人民日報海外版報導，今年以來，法國工業巨頭施耐德電氣的廈門工業園正式動工，該公司還將在上海落地中國電力實驗樓二期項目，進一步加大在華投入；寶馬集團宣布將新增在華投資200億元人民幣，用於對其在沈陽的生產基地進行大規模升級和技術創新；大眾汽車集團在華設立德國總部以外最大研發中心，聚焦智能網聯汽車研發……諸多歐洲企業不斷加碼中國，彰顯投資中國的高漲熱情。



美國消費者新聞與商業頻道網站報導稱，德國安聯貿易公司最新報告顯示，歐洲企業看好中國市場前景，期待共享中國機遇。



與中國開展貿易和投資合作意願強烈



據報導，德國安聯貿易公司對法國、德國、意大利、波蘭、西班牙、英國等多國的3000多家企業進行調查，結果顯示，超過1／3的調查對象2024年計劃增加在中國的足跡。其中，德國和西班牙近40%的企業和法國超過30%的企業預計在中國的供應鏈足跡會增加。



德國經濟研究所近日發布的一份報告顯示，2023年德國對華投資占德國海外投資總額的比重達到10.3%，為2014年以來最高水平。德國企業將中國視為正在增長的龐大市場，並計劃將更多業務放在中國。



中國德國商會今年1月發布的2023／24年度商業信心調查報告也印證了德企對中國市場的信心。報告顯示，91%的受訪德國企業表示將繼續扎根中國市場，沒有離開中國的計劃；超過半數的受訪德企計劃未來兩年內增加對華投資；46%的受訪德企計劃與中國合作夥伴增進合作以保持競爭力；37%的受訪德企表示，與其他市場相比，中國作為創新市場的吸引力在增強。



近年來，中歐經貿合作亮點頻出，特別是在投資設廠、設立研發中心、加強供應鏈國際合作等方面，歐洲企業不斷以實際行動表達看好中國市場的意願。今年以來，在2024“投資中國”系列活動走進意大利、法國、德國等歐洲多國的專場推介活動中，眾多歐洲企業紛紛表達對中國市場的興趣。

