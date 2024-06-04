農業領域如何加強綠色低碳科技應用

（圖源：新華網） 中評社北京6月4日電／據人民日報報導，綠色發展是高質量發展的底色，新質生產力本身就是綠色生產力。習近平總書記在主持二十屆中央政治局第十一次集體學習時，對“加快綠色科技創新和先進綠色技術推廣應用”提出重要要求。科技創新是加快農業現代化步伐的重要支撐，加強農業領域綠色低碳科技應用是為農業現代化增動力、添活力的應有之義。新時代新征程，我們要抓好農業領域綠色低碳技術攻關，加強綠色低碳科技創新和推廣應用，推動農業走綠色低碳發展道路。這既是加快建設農業強國的重要途徑，也是建設人與自然和諧共生的現代化的必然要求。



掌握關鍵技術。習近平總書記強調：“建設農業強國要體現中國特色，立足我國國情，立足人多地少的資源禀賦、農耕文明的歷史底蘊、人與自然和諧共生的時代要求，走自己的路，不簡單照搬國外現代化農業強國模式。”進入新發展階段，我國經濟發展的要素條件、組合方式、配置效率發生改變，勞動力成本逐步上升，資源環境承載能力遇到了瓶頸。我們發展農業技術，不能像一些農業強國那樣偏重技術的產出效益而忽視其資源效率與生態影響。要加強綠色低碳科技研發，掌握驅動農業綠色低碳發展的關鍵核心技術，為在確保農產品供應增長的同時增強供應的韌性與可持續性提供技術支撐。例如，發展農業大數據技術，推動農業生產數字化改造，為農業生產方式綠色轉型奠定堅實基礎；加強前沿育種技術研發，重點培育優質綠色品種；發展農產品低碳減污加工貯運技術，減少農業生產過程中的生態環境污染；等等。此外，還應注意汲取稻田養魚等傳統生態農業模式的智慧，推動傳統生態農業模式與現代綠色低碳科技的融合創新。



強化政策支持。習近平總書記指出：“要完善綠色低碳發展經濟政策，強化財政支持、稅收政策支持、金融支持、價格政策支持。”促進農業領域綠色低碳科技創新與應用，需要相應的政策支持，更好解決技術創新與應用中的難點堵點問題，為增強農業綠色低碳發展的科技動能創造更有利的政策環境。例如，優化政府採購政策，加大對農業領域綠色低碳科技產品的採購力度，形成鮮明政策導向，激勵經營主體為提高農業生產效率提供綠色低碳科技解決方案。在市場准入、稅收政策等方面對綠色低碳農產品給予扶持，推出有力舉措鼓勵綠色低碳農產品消費。建立健全科技評估制度，提高農業技術推廣應用的綠色門檻，限制高消耗、高污染的技術進入農業生產活動，對含“綠”量高、含“碳”量低的科技創新與應用多設路標、多開綠燈。