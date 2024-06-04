全國跨境電商主體超12萬家

中評社北京6月4日電／據人民日報報導，記者從商務部獲悉：商務部將推動盡快出台《關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》。過去5年，我國跨境電商貿易規模增長超過10倍。2024年一季度，跨境電商進出口5776億元，增長9.6%，其中出口4480億元，增長14%。根據各地初步統計，全國跨境電商主體已超12萬家，跨境電商產業園區超1000個，建設海外倉超2500個、面積超3000萬平方米，其中專注於服務跨境電商的海外倉超1800個，面積超2200萬平方米。



跨境電商是我國外貿發展的有生力量，也是國際貿易發展的重要趨勢。近年來，跨境電商與海外倉等新型外貿基礎設施協同聯動，發展速度快、增長潛力大、帶動作用強。商務部表示，下一步將會同有關部門、各地方抓好落實。賦能產業發展，依托我國165個跨境電商綜試區，結合各地的產業禀賦和區位優勢，帶動產業帶更多企業利用跨境電商參與國際貿易。加大主體培育，指導跨境電商綜試區積極培育鏈主企業，引領上下游中小企業數字化改造。舉辦外貿新業態專題培訓，加強能力建設。加強交流借鑒，召開跨境電商綜試區現場會，加強典型案例和經驗交流。提升行業自律水平，引導有序競爭。營造良好環境，積極參與國際多雙邊合作，在自貿協定談判、聯委會和混委會等工作機制項下，加入跨境電商議題。支持跨境電商綜試區、行業、企業積極開展國際交流與合作。



（來源：人民日報）