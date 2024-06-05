美國大選前瞻：黃平探討中美未來

中國社會科學院台港澳研究中心主任、香港中國學術研究院常務副院長黃平在“名家講座”系列發表演講（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港6月5日電（記者 袁曉麥）日前，應國史教育中心（香港）和特區政府敎育局之邀，中國社會科學院台港澳研究中心主任、香港中國學術研究院常務副院長黃平在“名家講座”系列發表演講，與在場聽衆分享了對2024年美國大選及其對中美關係的影響的觀察。



黃平認為，2024年美國大選具有很大不確定性，包括了多方面的因素。最新的事件如特朗普日前的344項獲罪裁決，其如何影響選民的投票傾向值得關注。而基於相當時期以來的美國政治極化的現象，即使特朗普成為歷史上首位被裁定有罪的前總統仍然參選，實際受到判決影響的選民是少數還是多數也將看事態的發展和兩黨下面幾個月的博弈。民主黨方面，現任總統拜登同時需要應對諸多國內問題，如通貨膨脹、非法移民等引起的社會進一步嚴重撕裂，同時還要面臨來自國際上烏克蘭危機、巴以衝突等給美國的帶來的衝擊。“這些內外交織在一起的複雜問題，會對選民的情緒和投票行為產生重大影響，尤其是在搖擺州，這些更讓2024年的美國大選充滿了不確定性，何況如最終仍是拜登與特朗普對決，僅就年齡而論也將是美國歷史上的首次老人賽。”



黃平指出，今年這場大選不僅關乎美國自身，還可能對全球局勢產生影響，包括對中美關係的影響。“在即將到來的美國大選中，無論是民主黨還是共和黨的候選人，其對華政策的立場并無根本區別，差異更多是具體事項排列和處理具體事項的風格、方式。”即使如此，黃平進一步分析說，美國大選的結果仍將不僅影響雙邊關係的氛圍和政策走向，還將影響到中美在雙邊、多邊和全球問題上的下一步態勢與格局。



黃平認為，此次大選的結果不太可能成為中美關係的轉折點，雙方在諸多領域諸多問題上的差異、分歧和競合博弈將長期存在，不止美下一個任期。他說，“中美關係在近年來經歷了前所未有的動蕩和不穩定，可以說是達到了幾十年來的最低點。目前美國兩黨已經形成一致的對華共識，即將中國視為長期的戰略競爭對手乃至所謂“威脅”，這也意味著，此次美國大選無論最終由民主黨還是共和黨的候選人入主白宮，美國的對華總體戰略并不會出現根本性的逆轉。”