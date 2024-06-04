國際機構上調增長預期　中國經濟前景看好

中評社北京6月4日電／據經濟參考報報導，近日，國際貨幣基金組織（IMF）上調今年中國經濟增長預期至5%，相比今年4月發布的《世界經濟展望報告》中的預期上調0.4個百分點。



海外觀察人士紛紛表示，國際機構上調中國經濟增長預期，凸顯中國經濟發展潛力大、韌性足、增長前景樂觀。不少專家強調，中國經濟的穩定和積極增長對跨國企業營商有好處，對地區合作與發展有好處，對全球經濟恢復有好處。



“中國總是讓大家感到驚喜！”德國聯邦經濟發展和對外貿易協會主席米夏埃爾·舒曼在接受新華社記者採訪時表示，近幾十年來，總有媒體唱衰中國經濟，稱中國經濟存在這樣或那樣的風險，但中國經濟不斷增長，取得了可喜的成績。舒曼說，中國政府今年以來宣布了多項支持經濟增長的舉措，提升了市場信心，推動IMF等國際機構上調中國經濟增長預期。



舒曼表示，當前世界經濟面臨挑戰，中國經濟保持穩定和積極的增長，對世界經濟有益。



最近，跨國企業西門子在德國之外的首家數字化工廠成都工廠正在開展第四期項目建設，一方面擴大生產規模，實現相關產品100%本地化生產，另一方面擴大研發團隊，從中國市場需求出發進行產品創新，力爭從源頭實現“中國智造”。



西門子全球執行副總裁、西門子中國董事長、總裁兼首席執行官肖鬆告訴記者，中國市場的魅力不僅在於大，更在於快，倒逼企業不斷產生新的競爭力，進而在中國市場共享更多新機遇。他說，中國不僅是西門子在產業技術應用方面的重要市場，也是最具創新力的前沿市場，隨著中國著力發展“新質生產力”，西門子也將努力以更快步伐擁抱中國市場變化。



今年年初，印度尼西亞東南戰略研究院執行董事裡亞迪·蘇帕諾前往中國訪問交流。他對中國道路上新能源汽車的高占比和無所不在的移動支付印象深刻。他說，這些應用普及需要一系列高技術支撐，體現了中國加速產業轉型，進入發展新階段。

