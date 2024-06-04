研究發現協同進化可促進新物種產生

中評社北京6月4日電／據新華社報導，澳大利亞和英國研究人員合作開展的一項新研究顯示，巢寄生鳥類金鵑與其寄主鳥類的協同進化有助於產生新的金鵑物種。這項有關人們常說的“鳩占鵲巢”現象的研究表明，協同進化是地球上生物多樣性的驅動因素之一。相關論文已發表在美國《科學》雜誌上。



澳聯邦科學與工業研究組織官網日前發布公報說，協同進化是不同物種相互作用的過程，一個物種由於與之相互作用的其他物種影響而發生遺傳進化。科學家認為協同進化會促進新物種形成，但迄今仍缺少有關該理論的證據。



為了驗證這一理論，澳大利亞國立大學、澳聯邦科工組織、墨爾本大學和英國劍橋大學等機構研究人員組成的團隊對杜鵑科鳥類金鵑進行了長達20年的研究，包括對鳥類行為進行實地調查，以及對鳥類物種和鳥蛋標本進行DNA分析等。



金鵑有巢寄生的習性，它們不會自己築巢孵卵，而是把卵產在其他種（寄主）鳥類的巢中，由寄主代孵和育雛。論文主要作者、澳國立大學教授娜奧米·朗莫爾說，金鵑能給寄主鳥類帶來進化競爭壓力，因此成為研究協同進化的理想對象。



研究人員發現，與對寄主造成進化競爭壓力較小的金鵑及它們的非巢寄生近親相比，對寄主造成進化競爭壓力更大的金鵑分類群具有更高的物種形成率。