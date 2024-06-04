重點把控直播商品質量

中評社北京6月4日電／據人民日報報導，為規範促銷經營行為，保護消費者合法權益，市場監管總局近日向綜合電商、直播電商、跨境電商等平台企業發布《“618”網絡集中促銷合規提示》。



其中要求嚴格落實平台主體責任，切實落實平台審查核驗義務，督促平台內經營者亮照、亮證、亮標經營，確保經營者主體信息真實有效，提升線上經營行為透明度。嚴格規範促銷行為，圍繞促銷工具、折扣展示、優惠發放、結算支付等關鍵環節，優化促銷規則。嚴格加強廣告內容審核，完善廣告業務登記、審核、檔案管理，重點規範醫療美容、明星代言等廣告行為，有效攔截虛假違法廣告。嚴格禁止“二選一”等違法行為，公平參與市場競爭。採取積極措施防止平台內虛假交易、刷單炒信、虛假宣傳等違法行為發生。



嚴格規範直播營銷行為。強化對平台內主播及其經營活動的審核監測，重點把控直播商品的質量，強化對直播選品、直播賣點等環節的審核把關。



嚴格防範經營假冒偽劣商品行為，嚴格禁止銷售違法違禁商品。嚴厲打擊違法銷售危害未成年人身心健康的商品、“專供”“特供”“內供”商品以及茶葉、粽子過度包裝等行為。



同時，暢通消費者投訴舉報渠道，及時受理、高效處理投訴舉報，積極協助消費者維護合法權益。督促平台內經營者遵守網絡購物七日無理由退貨、網絡購物“三包”等規定。



市場監管部門提示廣大消費者理性消費，提高維權意識，遇到違法行為及時向市場監管部門或有關主管部門投訴舉報，依法維護自身合法權益。



（來源：人民日報）