充分釋放5G發展潛能

中評社北京6月4日電／據經濟日報報導，工業和信息化部前不久發布的數據顯示，截至今年3月底，我國已建成5G基站超360萬個，5G用戶普及率超過60%，5G網絡接入流量占比超50%，成為承載移動互聯網流量的主力網絡。5G是新一輪科技和產業革命的關鍵技術，也是我國具有全球領先和主導優勢的重要技術領域。5G商用5年來，我國扎實推進5G與實體經濟深度融合，取得積極成效。下一階段，要持續強化5G技術產品創新，進一步增強5G賦能經濟高質量發展的能力，讓人民群眾共享我國信息通信技術更多創新成果。



5G對我國實體經濟數字化的推進作用日益凸顯。從服務人民美好生活看，5G用戶普及帶動移動應用創新，各類視頻和直播分辨率、碼率、幀率持續提升，湧現出一批如虛擬數字人、裸眼3D、雲手機等新興業務，有力撬動移動互聯網的流量增長。2023年，我國移動互聯網接入流量達3015億GB，是2019年的2.47倍。從服務行業數字化轉型看，5G應用融入97個國民經濟大類中的74個，在工業、采礦、電力、港口、文旅、農業等領域實現規模復制，正從行業龍頭企業向中小企業滲透，行業應用案例數已超9.4萬個。一方面，5G對園區自動化管理、設備遠程化控制、企業柔性生產、產品質量管控、生產物流自動化等產生影響，為傳統產業生產各環節降本增效提供新途徑；另一方面，5G也為產品和服務創新帶來新元素，推動“直播＋”、低空經濟、虛擬電廠等新產品新業態成長發展。



雖然我國5G應用發展迅速，行業和個人應用發展水平均處於全球第一梯隊，但要充分釋放5G潛能，仍有一些瓶頸待化解。從供給側看，面向行業高端需求的網絡技術仍需完善，行業芯片、模組、設備等產業尚未成熟。從需求側看，不同行業需求差異大、場景碎片化，定制化產品和解決方案價格高，致使一些企業難以承受，但標準化的產品服務及解決方案又難以滿足企業的實際需求。傳統產業數字化發展水平還不夠高，企業數字化轉型投資能力不足，限制了基於5G技術的數字化應用發展。從融合角度看，利用5G技術支撐工業現場級通信需要涉及工業裝備等的改造、協議的跨層適配和工藝流程升級，通信和工業融合產業鏈協同難度大。此外，新型終端規模不足、內容生產成本高等問題也限制了個人應用的發展。



5G賦能實體經濟數字化轉型是一項長期系統工程，需保持戰略定力，多方協同發力，為建設現代化產業體系提供堅實支撐。



持續優化5G網絡，夯實基礎設施支撐能力。深入開展“信號升格”專項行動，按需推進5G網絡深度覆蓋，不斷提升5G網絡質量和用戶感知。研究構建各行業的下一代信息化設施架構，加快推進用戶可便捷運維、易復制推廣、能形成安全保障的5G行業虛擬專網建設部署，打造各行業共享的數字基礎設施。

