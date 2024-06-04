多地積極謀劃超長期特別國債項目

中評社北京6月4日電／據經濟參考報報導，近日，多地召開專題會議，謀劃超長期特別國債項目申報，研究部署加快國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。記者從業內人士處獲悉，第一批超長期特別國債項目已在5月份完成申報，第二批項目申報要求在6月中旬前完成。從支持領域來看，2024年“兩重”建設主要支持8大方向、17個具體投向，以及推動大規模設備更新和消費品以舊換新。



近日，四川省召開專題會議，研究超長期特別國債支持“兩重”建設工作。會議指出，要全力爭取第一批項目獲得最大支持，抓緊做好第二批項目申報工作，推動更多項目進入國家盤子，確保按各批次要求如期開工。根據會議，超長期特別國債要突出能源安全、燃氣管網及城市地下綜合管廊建設、地災高風險區縣城避險搬遷等領域，以及“卡脖子”技術攻關和人工智能、綠氫、低空經濟等新質生產力重點產業發展。



海南、天津、湖南、青海等多地近期也召開專題會議，研究部署超長期特別國債項目。天津表示，要積極謀劃更多國家急需、科技創新、未來產業、專精特新、新質生產力項目，構建滾動接續的項目儲備庫，主動爭取國家政策資金支持，為夯實發展後勁提供有力支撐。



青海表示，要圍繞打造生態文明高地、建設產業“四地”、資源能源戰略保障、產業鏈供應鏈安全等重點領域，謀劃推進重大項目，厚植發展新優勢。



從今年開始，我國連續幾年發行超長期特別國債，專項用於“兩重”建設，今年先發行1萬億元。根據財政部披露的發行計劃，今年1萬億元超長期特別國債分為二十二期，從5月17日啟動到11月中旬陸續發行。截至目前，超長期特別國債已發行兩期，額度總計800億元。



從支持領域來看，記者從業內人士處獲悉，2024年“兩重”建設主要支持8大方向、17個具體投向，以及黨中央、國務院部署的推動大規模設備更新和消費品以舊換新。例如，支持保障性租賃住房、養老服務網絡、教育基礎設施等建設；黑土地保護和高標準農田建設；污水管網新建改造、入河排污口整治及相關河湖水環境綜合治理項目等。



記者瞭解到，目前，第一批項目申報已經結束，第二批項目申報要求在6月中旬前完成。

