長三角奔湧發展新動能

中評社北京6月4日電／據人民日報報導，機械手精準快速裝配，裝載自引導裝置的AGV小車來回穿梭……在位於浙江溫州樂清市的正泰集團股份有限公司低壓電器數字化車間，已看不到工人守著流水線忙碌的場景。



樂清之外，在上海，正泰集團借助區域優勢，布局智能電氣全球研發中心、新材料研發實驗室；在安徽，打造電力成套設備製造基地；在江蘇，智慧低碳節能與智能樓宇控制技術研發創新中心輸出先進科技解決方案……近20年來，正泰集團立足浙江，融入長三角，發展為帶動上下游產業鏈50萬人就業的“鏈主”。



2023年，正泰集團實現營收1550億元，同比增長25%。“正泰集團積極參與長三角一體化，不僅延伸了產業鏈，也促進了資源要素的合理流動和優化配置。當前，正泰集團正加速布局新質生產力，以更高能級的開放繼續釋放源源不斷的發展動力。”正泰集團黨委書記吳炳池說。



G60科創走廊自啟動建設以來，將長三角多個城市緊密聯繫在一起。這條貫穿滬蘇浙皖三省一市的科創走廊，推動區域內資源要素的集聚融合。越來越多的科技創新企業和產業鏈在此誕生、壯大，正泰集團就是其中之一。



“長三角產業集群各揚所長，區域內科創要素不斷集聚，推動先進製造業企業不斷發展壯大。”長三角G60科創走廊聯席會議辦公室副主任郭淑晴說。



長三角便利的資源優勢，也在為中小企業轉型升級賦能。



目光轉向杭州蕭山，長三角（杭州）製造業數字化能力中心正在讓傳統製造業轉型升級像逛超市般簡單。走進中心，映入眼簾的是一塊產業數字化展示中心大屏，與企業實體產線相一致的數字孿生虛擬產線正實時呈現著運料、裝配、包裝等生產各環節的情況，企業實現了人員、設備、運維、能源精準管理和生產調度預判。

