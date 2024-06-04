國家衛健委發布新版近視防治指南

中評社北京6月4日電／據人民日報海外版報導，國家衛健委近日發布《近視防治指南（2024年版）》，針對近視的矯正和控制，提出佩戴框架眼鏡、角膜接觸鏡、使用低濃度阿托品滴眼液、手術矯正4種方式。



2018年，相關機構曾發布《近視防治指南》。此次由國家衛健委牽頭，組織全國防盲技術指導組結合國內外最新學術研究進展對舊版指南進行修訂。



對比舊版指南，新版指南將“單純性近視的矯正措施”更新為“近視的矯正和控制”，提出單純性近視者不僅需要採用合適的方式矯正獲得清晰的遠視力，兒童青少年採用有效的干預措施控制近視進展的速度、避免近視度數過快增長也十分重要。指南提出，近視的矯正和控制包括佩戴框架眼鏡、角膜接觸鏡、在專業醫生指導下規範使用低濃度阿托品滴眼液、手術矯正4種方式。



全國防盲技術指導組組長王寧利提醒，近視矯正手術是通過手術方式改變眼的屈光度，術後近視患者眼底的結構並未發生改變，尤其是高度近視患者，由於眼軸拉長多伴有眼底的病變，這些眼底病理性改變依然存在，並沒有從根本上治愈近視。因此，術後仍要像術前一樣注意用眼衛生，有眼底改變的近視者，依然需要定期檢查眼底。此外，角膜塑形鏡和多焦軟鏡等器械及低濃度阿托品滴眼液都是控制近視進展的措施，使用後也不能從根本上治愈近視。