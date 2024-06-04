我國首個重載鐵路加氫站上崗機器人“員工”

中評社北京6月4日電／據科技日報報導，“哢”的一聲，隨著重載列車氫能源動力機車停止轟鳴，耐低溫型自動加氫機器人伸出搖臂、取出加氫槍、插入機車加氫口開始加注。30分鐘後，機車加氫完畢，加氫機器人自動返回加氫機……這是耐低溫型自動加氫機器人給重載鐵路氫動力機車“加油”的場景。6月2日，我國首個重載鐵路加氫站——國家能源集團巴圖塔加氫站正式投入商業運營，站內搭載了我國獨立研發製造的全球首台耐低溫自動加注加氫機器人和大流量加氫機。



據悉，耐低溫型自動加氫機器人既可在最低零下25攝氏度的條件下，實現全天候連續工作和大流量自動加氫，又能保證設備安全穩定運行、提升智能化管理水平，有效減少人員誤操作，降低安全風險和運營成本。



該自動加氫機器人系統由防爆小屋、防爆機器人系統、防爆視覺系統、電控系統和氣動系統構成。它採用了先進的力控軟浮動技術，可實現加氫槍對准過程力矩自識別；通過搭載抗干擾的3D視覺組合相機進行實時定位，可完成基於可移動目標的視覺定位。



“更重要的是，在室外光照條件下，該機器人能夠自動完成防爆小屋開門、夾取加氫槍、視覺系統識別、插入加氫口、自動鎖緊加氫槍、拔槍、系統復位的加氫全過程，無需人工干預。”巴圖塔加氫站技術人員張凱說。



同時，該機器人還具有優越的安全性能，可以最大程度地保證系統及人員安全。它具有故障自診斷和故障報警功能，能夠實時監測車輛及自身運行環境，一旦發現異常會立即執行力矩異常、實時報警等操作，提供可靠、穩定、安全的加氫服務。



“為保證加氫槍和機車注氫口的對接精度，以及加氫過程中的氣密性，加氫機器人系統在利用3D視覺相機精準識別注氫口位置的同時，可以用‘小步快調’的方式進行槍—口精確對接。”張凱說，該自動加氫機器人經過國家防爆電氣產品質量檢驗檢測中心的嚴格檢測，成功獲得國內首個加氫機器人防爆合格證書。

