“中國硅谷”站穩人工智能風口

中評社北京6月4日電／據經濟日報報導，當前，人工智能已成為引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性力量，以前所未有的方式重塑人們的生產生活。如何在人工智能的風口浪尖上站穩腳跟？從人工智能大模型產業集聚區到打造人工智能創新街區、全國具身智能創新高地，北京市海淀區用腳踏實地的努力，鞏固“占先發展”的強勢地位。



中關村被譽為“中國硅谷”，是我國創新發展的一面旗幟。不久前，2024中關村論壇年會“人工智能主題日”主論壇——未來人工智能先鋒論壇舉辦。這是今年中關村論壇年會上最受關注的板塊，與會者爭相目睹明星企業的精彩展示，聆聽頂尖專家的研判，一座難求的場面從側面佐證了人工智能的火爆。



近年來，北京市海淀區著力加強基礎設施核心要素布局，推動技術攻關和科技成果轉化，打造標杆應用場景，持續優化產業發展生態，站穩人工智能風口。中關村科學城依托高校院所等研究機構集聚優勢，不斷加強前沿領域布局，開展關鍵核心技術攻關和原創技術研發，布局生成式人工智能、量子信息、腦機接口等未來產業。



迎接具身智能浪潮



中關村科學城是北京國際科技創新中心核心區，定位為科技創新出發地、原始創新策源地和自主創新主陣地。在這樣一個與世界技術前沿同頻共振的地方，人工智能已與機器人深度融合。



作為人工智能的下一個浪潮，具身智能深度融合了人工智能和機器人等多學科技術，正推動智能經濟時代加速到來。具身智能指擁有物理身體的智能系統或機器通過感知和交互，形成在環境中實時物理互動的能力。也就是讓不同形態的機器人，在真實的物理環境中執行各種任務，完成人工智能進化，目前已成為全球競爭的焦點。



跳高0.51米、跳遠1.08米，能參與乒乓球競技，摔倒了還能爬起來……在人形機器人中，北京理工華匯智能科技有限公司研發的機器人堪稱“運動健將”，是國際上跳得最高、最遠的電動仿人機器人。

