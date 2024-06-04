中評社北京6月4日電／據經濟日報報導，近日，新華指數金融經貿研究中心運營的“普惠金融—小微指數”顯示，2024年一季度，小微企業融資需求回升向好、成本繼續降低，融資供給企穩盤旋、效率穩中有升，整體來看，小微企業市場景氣回暖。數據顯示，一季度，小微企業融資需求指數實現逆勢上揚，指數點位達154.44點，環比提升35.81%，與2023年同期持平。



小微企業融資需求的提升，得益於中小企業發展信心的提振。根據普惠金融—小微發展指數運行結果，2024年一季度，小微發展指數為52.33點，維持景氣狀態。分項指數顯示，企業信心預期改善，生產經營活力增強。



當前經濟回暖勢頭顯現。中國中小企業協會發布數據顯示，一季度中國中小企業發展指數較上季度回升，指數點位達89.3點，環比上升0.2點。面對中小企業生產中的融資需求，浙江省台州市路橋區路北街道積極與銀行進行融資對接，支持企業發展。“工作中，我們瞭解到不少中小企業融資需求較大，於是主動對接銀行，反饋企業融資需求。目前已幫助瓦格智能科技有限公司獲得了浦發銀行、寧波銀行等多家銀行的授信支持。”浙江台州路北街道發展服務辦副主任張珠表示。



專家表示，今年《政府工作報告》提出，“優化融資增信、風險分擔、信息共享等配套措施，更好滿足中小微企業融資需求”。



在市場溫度和政策力度的雙重支持下，小微企業融資效率得到提高。浙江農商聯合銀行轄內瑞豐農商銀行相關負責人表示，該行先後與紹興市柯橋區經信局、區市場監督管理局等部門簽署戰略合作協議，專列200億元信貸資金用於製造強區、數字經濟發展、產業轉型升級和中小企業發展等重點領域，其中，專列40億元“專精特新”類專項信貸額度，用於支持專精特新企業發展。



“普惠金融—小微指數”顯示，目前，小微融資效率指數連續10個季度穩步提升，2024年一季度達205.89點，環比上漲0.36%，較2023年同期提升20.65%。中國人民銀行發布的《2024年一季度金融機構貸款投向統計報告》顯示，2024年一季度末，普惠小微貸款餘額33.41萬億元，餘額同比增長20.3%，一季度增加2.38萬億元。國家金融監督管理總局數據顯示，2024年一季度，全國新發放普惠型小微企業貸款利率為4.42%，較2023年下降0.35個百分點，2018年以來累計下降3.51個百分點。小微融資價格指數展現出同樣的變動趨勢，一季度融資價格指數為69.41點，環比下降1.64%，較2023年同期下降5.74點。

