15日起京港、滬港開行夕發朝至高鐵動臥列車

中評社香港6月4日電／記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，6月15日起，北京西、上海與香港紅磡站間開行的普速直通車Z97/98、Z99/100次提質升級為北京西、上海虹橋與香港西九龍站間的高鐵動臥列車D909/910、D907/908次，北京、上海至香港的全程旅行時間分別由24時31分、19時34分壓縮至12小時34分、11小時14分，京港、滬港間實現夕發朝至，香港與內地間人員往來將更加便利。



據新華社報導，國鐵集團客運部負責人介紹，國鐵集團與香港鐵路部門密切合作，統籌運用高鐵線路和裝備資源，在京港、滬港間各開行1對日間高鐵列車的基礎上，精心設計普速直通車提質升級方案，各增開1對夕發朝至高鐵動臥列車。京港、滬港高鐵動臥列車車票將於6月5日12時起開售。



該負責人表示，此次開行高鐵動臥列車是對原有北京西、上海與香港紅磡站間普速直通車的提質升級。一是運行品質提質升級。高鐵動臥列車由2個二等座車廂、13個動臥車廂、1個餐車組成，列車設備設施更加先進，旅客乘坐更為舒適，每列車過境席位增至600多席，較普速直通車大幅增加。二是通關模式方便快捷。由原普速直通車始發、終到站“兩地兩檢”通關模式改為高鐵列車統一在香港西九龍站實行“一地兩檢”，通關時間大幅壓縮。三是通達範圍更加廣泛。由原普速直通車跨境旅客僅能從北京、上海、香港三個站點出發或到達，改為旅客可在京港、滬港高鐵列車沿線的石家莊、廣州、深圳北、杭州東等多個站點出發或到達，旅客跨境旅行更加便捷。四是開行日期優化調整。由原普速直通車的隔日開行改為高鐵動臥列車的周五、周六、周日、周一開行模式，每周開行數量由原普速直通車的14列增至高鐵動臥列車的16列，為旅客周末跨境往返提供便利。