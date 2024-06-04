日本國土交通省就數據造假突擊檢查豐田總部

中評社香港6月4日電／據《日本經濟新聞》報導，針對涉及安全性的數據造假等嚴重不正當行為，日本國土交通省4日對豐田汽車總部進行突擊檢查。檢查人員將對質量負責人進行詢問，並分析相關文件，以查明事件來龍去脈。



日本國土交通大臣齊藤鐵夫在當天內閣會議後的記者會上說：“我們將確認不正當行為的事實，並根據結果嚴格按照《道路運輸車輛法》處理。”



新華社援引報導，日本國土交通省說，目前查明的豐田不正當行為包括：3款生產中的車型在行人保護測試中提交虛假數據；4款過去生產的車型在碰撞試驗中非法加工試驗車輛。豐田公司目前仍在進行內部調查，涉及的車型可能會增加。



鋻於豐田的不正當行為均涉及車輛安全性，國土交通省3日表示，在確認安全性等是否符合標準之前，暫停“卡羅拉菲爾德”“卡羅拉愛信”和“Yaris Cross”3款涉事車型出貨。



除豐田外，在被國土交通省要求進行內部調查的85家公司中，截至5月底，存在不正當行為的還有馬自達、雅馬哈發動機、本田、鈴木四家公司。之所以首先檢查豐田，國土交通省解釋稱，“考慮到車型和測試項目的數量，其影響最大”，並計劃從5日開始，依次對剩下的4家公司進行突擊檢查。同時，國土交通省也將自行確認涉及不正當行為的車型是否符合標準。



根據相關規定和案例，如果企業不正當行為具有高度惡劣性質，企業可能會受到取消其汽車量產所需車型認證的處罰。企業必須重新取得車型認證才能恢復生產和出貨。重新審查的時間通常為兩個月。