韓國允許受理該國實習和住院醫生的辭職申請

中評社北京6月4日電／據央視新聞報導，韓國保健福祉部4日宣布，撤回此前的一項命令，允許受理實習和住院醫生的辭職申請。



今年2月以來，因為不滿韓國政府推行的醫學院擴招等醫改舉措，韓國年輕的實習及住院醫生群體展開集體罷工，堅持要求政府撤回擴招政策。2月25日，韓國保健福祉部向醫療界下達了多項命令以應對實習和住院醫生的集體辭職和離崗問題，包括禁止受理集體辭職書、禁止教唆採取集體行動、禁止使用集體休假以及維持必需醫療等。