穿越時空，兩場千古絕唱再展芳華

中評社北京6月4日電／據新華每日電訊報導，“長安大道連狹斜，青牛白馬七香車。”回望盛唐，熙熙攘攘的繁華中，曾上演著古人無盡的悲歡喜樂，有“白首不相離”的兒女情長，也有“孤影過瀾滄”的家國情懷。



文化是民族凝聚力和創造力的重要源泉。如今，這些塵封於歷史、深植於人心的經典故事，以舞台藝術的形式再現於世、走進現實，穿越千年更添一份情感溫度。



依托《長恨歌》和《文成公主》兩個歷史故事，陝西和西藏兩地打造大型實景舞台劇，融合舞台科技與中華優秀傳統文化的元素，創造性演繹凄婉纏綿和凜然勇毅，創造出在傳統中感受新生的韵味，為文旅市場注入文化自信的力量。



中國式浪漫在歷史長河中穿越綻放



“在天願作比翼鳥，在地願為連理枝。天長地久有時盡，此恨綿綿無絕期。”



千年前，詩人白居易來到唐城長安，以一首《長恨歌》講述了唐玄宗與楊貴妃的情感悲劇。如今，在曾見證二人故事的西安華清宮，同名大型實景歷史舞劇以驪山為大幕、湖水作舞台，借此地真歷史，引遊客“夢回大唐”。



“楊家有女初長成”“一朝選在君王側”“春寒賜浴華清池”“驪宮高處入青雲”……詩中的文字被創作成全長70分鐘的舞劇，通過山水風光、古典樂舞、詩歌旁白、高科技燈光音響及特效等表現手法，以現代人的藝術創作和審美方式，演繹千古絕唱的文學經典和大唐王朝的興衰成敗。



4月13日晚間，《長恨歌》中的帝妃正在舞台上演繹生離死別，一場大雨突然而至，將“此恨綿綿無絕期”展現得淋漓盡致。“太美了，我看見了歷史！”來自四川的遊客張先生說。因為當天是周末，他提前10天在小程序上預訂，才成功“搶”到票。



同一個夜晚，穿過近2000公里，在日光城拉薩，婉轉的唱段中，依山而建的舞台上，大型史詩劇《文成公主》講述著盛唐時期公主從長安城到邏些（拉薩舊稱）的故事，一幅民族交往交流交融的歷史畫卷就此展開。



“走不到的地方叫遠方，回不去的地方是故鄉……天下沒有遠方，人間都是故鄉。”站在寶瓶山前，遙望布達拉宮，拉薩河上的迎親橋將歷史陳夢與現實相接。

