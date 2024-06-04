國產大型郵輪引領消費新時尚

中評社北京6月4日電／據人民日報海外版報導，5月26日11時許，上海寶山區寶楊路郵輪碼頭，“愛達·魔都號”穩穩地靠泊港口。“上個班次的客人已經下船，下午出發的客人稍後登船。”中船郵輪科技發展有限公司工作人員介紹，“遊客按預約時間登船，每個小時安排約1000人。”



當天，“愛達·魔都號”自今年元旦首航以來的第三十四次航行結束，第三十五次航行隨之開啟。



不一會兒，遊客開始上船，出海關、過邊檢、登船登記，現場秩序井然。通道上，船員不斷問候“歡迎來到‘愛達·魔都號’”。一個又一個團隊的遊客陸續登船，臉上掛著笑意。“可以登上自己國家造的大型郵輪，很開心。”一位遊客說。



“首航至今，‘愛達·魔都號’累計搭載約15萬名遊客，平均上座率超過95%。”中船郵輪科技發展有限公司總經理劉輝說，這個數字，表明運營起步良好。



郵輪產業帶動性強、產業鏈長、國際化程度高。劉輝說，郵輪的全鏈條包括研發、設計、建造，還有運營、供應鏈等，一個環節都不能少。目前，中船郵輪公司在上海形成了本土產業集群，包括郵輪的研發設計、總裝建造、供應鏈配套、運營等全系統環節。



在研發設計方面，中船郵輪與世界知名的郵輪建造商芬坎蒂尼集團成立了郵輪總包設計公司——中船芬坎蒂尼郵輪產業發展有限公司，形成了完整的郵輪設計總包能力，為船廠提供項目管理支持和服務。在供應鏈建設方面，中船郵輪全資收購了德國郵輪內裝企業R＆M，成立戎美郵輪內裝技術（上海）有限公司，成為首家獨立完成大型郵輪公共區域交付的本土內裝總包企業。



“郵輪內飾相較一般家裝，有著更嚴格的要求。比如，同樣是一個沙發，郵輪要求它的材質更輕、更環保。”戎美郵輪內裝技術（上海）有限公司副總經理顧斌介紹，“公司以總裝為重點，將全面帶動郵輪信息化、船供、娛樂多方位發展，形成以上海為中心、全球化經營的發展格局。”



為提升郵輪運營能力，中船郵輪於2018年組建了全能力郵輪運營公司——愛達郵輪有限公司，不斷吸收國際郵輪公司先進的管理經驗，優化運營管理流程。目前，愛達郵輪運營團隊麾下匯集了來自全球具有豐富行業經驗的郵輪人才，在市場營銷、產品和酒店管理、海事管理、新船監造等方面取得了長足的發展。為推動郵輪產業的發展，上海不僅在製造、港口等方面給予支持，還建設船供基地，為郵輪提供有力支撐。

