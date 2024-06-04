發牌規管網約車　引入競爭締共贏

中評社北京6月4日電／據大公報報導，網約車平台規管框架即將出台，政府參考海外網約車平台做法，制定規管本地網約車的法規，確保網約平台車輛全部持牌。的士業界關注政府會否發牌予網約車引入競爭，以及最終發牌數量。



有學者認為，網約車已是全球趨勢，要解決問題必須發牌，制定合適條文規管，推出的士業界接納方案，達至雙贏局面。



規管框架最快年中提出



政府正研究如何更有效處理網約車，消息人士透露，最快今年年中提出規管框架，原則上確保網約平台車輛全部持有認可牌照，載客車輛必須有出租車許可證。



至於會否另發新牌予網約車，據瞭解，暫時仍然未有最終定案，政府仍在“摸底”，同時要考慮對的士行業帶來的影響。



現時全港共有18163個的士牌照，當中包括15250個市區的士牌、2838個新界的士牌及75個大嶼山的士牌，根據的士交易所最新報價，市區的士牌價312萬元，新界的士牌則236萬元，雖然已較2016年的最高位，分別逾700萬及近600萬下跌超過一半，但仍然有價有市。



有的士業界人士坦言，若然政府最終決定另發新牌照予網約車，也並非完全不可以接受，重點是發出的數量，參考目前“出租汽車許可證”的數目，私家出租汽車服務上限1500個，網約車牌照不能夠多於1500個，否則對的士業界不公平。