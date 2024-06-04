的士下月加價　服務差屢遭詬病

中評社北京6月4日電／據大公報報導，的士下月14日起加價，落旗一律加兩元。多名議員關注，的士司機服務態度參差，有損旅客對香港的整體形象，建議政府考慮為不同車款制訂分級收費，又建議放寬的士考牌，吸引新人入行。



市區的士、新界的士和大嶼山的士落旗價一律加兩元，落旗後每次跳錶收費亦會增加，現時紅的首2至9公里收費每跳1.9元，加至每跳2.1元；9公里後由目前每跳1.3元，加至1.4元。



選委會界別議員管浩鳴質疑，若然的士加價後服務仍然未有改善，甚至維持差劣的態度，將會令香港顏面無存，建議政府考慮為不同車款訂立分級收費，同時放寬的士考牌，吸引年輕人入行，例如持有三年車牌，即可成為的士司機。



市民以“荷包抗議”



立法會議員梁文廣認為，市民並非不接受的士加價，而是不接受的士服務無進步、管理無做好，寧願搭更貴的網約車，以“荷包抗議”，除了影響市民觀感外，行業形象欠佳更難以吸引新人入行。



立法會議員楊永傑指出，的士的服務質素差，揀客拒載等情況，也令市民不滿，甚至迫使市民轉乘網約車，的士業界若然不改善服務質素，只是不停要求打擊白牌車，只會導致的士業界形象繼續下降，他更引用電影《武狀元蘇乞兒》結尾的一段劇情，“皇帝問蘇乞兒，可不可以解散丐幫，令乞兒變少，蘇乞兒回應皇帝‘是取決於你’！”