中評社北京6月4日電／據大公報報導，最新全球汽車銷量排名公布，在德日車企銷量大跌的同時，中國比亞迪4月份總共售出31.45萬輛汽車，首次躋身世界前4位。比亞迪的成功，堪稱是“中國製造”的一個縮影，也在說明，任何打壓和制裁都阻擋不了中國發展的強勁步伐。



數據顯示，今年4月全球汽車銷量達700萬輛，按年增長3%，當中，中國車企佔全球份額的34%。具體到汽車品牌上，日本豐田、德國大眾、美國福特雖然佔據前三位，但銷量全都錄得超過一成的跌幅，而排名第4的比亞迪銷量僅比福特少2000輛。



今年1月公布的另一項數據顯示，2023年中國出口逾500萬輛汽車，超越日本成為世界最大汽車出口國，當中新能源汽車佔了重要比重。到今年4月份，中國新能源車市場滲透率突破50%，較原計劃的2035年，提前11年達成，這是中國綠色交通以及製造業轉型升級的標誌性事件。



為什麼中國汽車能在德日美車企壟斷之下實現“彎道超車”？根本原因絕非一些人所抹黑的“補貼政策”，而是中國的超前和科學規劃，抓住了汽車產業智能化、電動化、網聯化的迭代發展歷史機遇，堅持開放競爭。如今，放眼全球，中國汽車製造、中國汽車消費已經成為全球汽車產業風向標。早前北京車展上，外國車企高管圍觀比亞迪新車，就是例證。



中國汽車的成功，引起美西方國家的嫉恨。上個月，美國宣布對中國電動車徵收100%關稅；而歐盟委員會亦威脅要對中國汽車徵收新的關稅。但正如專家所指出的，學習中國的開放競爭才是根本之道，保護主義政策不僅無助於美歐的汽車產業發展，反而會加大與中國的差距。



美西方不會輕易放棄壟斷地位，正如針對中國的通訊、芯片製造等產業採取的阻撓、破壞甚至是扼殺手段，未來不排除還有更極端的舉措出台。但比亞迪等中國汽車的突破說明，開放競爭才是出路，越是打壓制裁，中國製造發展得就越堅韌，甚至越快。