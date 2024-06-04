中評社北京6月4日電／據大公報報導，一張紅紙經過剪折，變成一隻可愛的熊貓、一張“春”立體字，甚至穿在身上的衣服。阜陽剪紙非遺傳承人肖淑勤昨日應邀在家鄉市集嘉年華，展示剪紙技藝，並與市民互動、贈送剪紙。市民陳先生表示，過去一直對中國傳統手藝感興趣，昨日首次看到有非遺傳承人現場表演剪紙，連同周邊的展覽資訊，有助增加知識。肖淑勤則期望借助香港這個國際大都市，讓更多人認識中國傳統文化。



傳承人盼更多人認識傳統文化



阜陽剪紙是中國非物質文化遺產之一。肖淑勤自幼受母親薰陶，學習阜陽剪紙，並成為非遺傳承人，至今已投身剪紙行業逾20年。她在2009年更開設公司，經營阜陽剪紙，出產冊頁、卷軸、鏡框、插頁、禮盒、喜慶禮花及現代個性化剪紙等。



肖淑勤認為，剪紙手藝的創作不受任何局限，任何產品都可以加入剪紙元素，比如雨傘、帽子、手袋等，“有好的創意才有好的創作”。其創作品更不時結合時事，引起大眾共鳴，反映現實生活。肖淑勤強調，機械成品並不能代替手工剪紙，她認為，機械成品較為呆板，手工剪紙作品則有獨有情感。



“有長款、短款、有拖地款式”。肖淑勤說，早年在合肥舉辦的世界小姐選舉，一眾佳麗所穿著剪紙服裝，是選用絲綢布等不同接合一起，看到剪紙作品在舞台上展示，除了感覺到自豪外，更反映出中國傳統剪紙手藝的多樣性。



說到個人最喜愛作品，肖淑勤向記者展示《王家壩》及《戰疫》兩幅剪紙作品，分別歌頌阜南抗洪和抗擊疫情體現出的偉大精神。她表示，剪紙作為民間的傳統藝術，在創新過程中需不斷傳承發展，多創作反映現實生活、弘揚時代精神。