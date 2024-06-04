德國5月汽車行業景氣指數下降

中評社北京6月4日電／據央視新聞報導，根據德國知名智庫伊弗經濟研究所當地時間4日發布的最新數據，5月德國汽車行業景氣指數出現惡化，從4月的－2.4下降至－8.6。



具體來看，汽車製造商及其供應商對當前的運營狀況較為不滿，相應指標自2022年10月以來首次跌入負值區域。與此同時，他們對未來幾個月也繼續持悲觀態度，盈利狀況指標更是在5月跌至－17.8。