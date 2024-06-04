中歐巴黎論壇聚焦創新共贏

中評社北京6月4日電／據新華網報導，由中歐國際工商學院和法國巴黎大區工商會聯合主辦的第十屆歐洲論壇3日在巴黎舉行，與會者圍繞中法企業如何攜手創新進行廣泛交流和深入討論。



此次論壇主題為“創新與共贏：中法經濟新未來”。法國前總理、中歐國際工商學院特聘教授多米尼克·德維爾潘強調，作為重要的國際力量，歐中雙方應共同應對全球挑戰，推動多邊主義和技術創新，以及全球經濟復甦和可持續發展。



巴黎工商會會長、巴黎大區工商會副會長蘇米婭·馬蘭鮑姆表示，中國企業不僅在本土市場取得成功，更積極走向海外。法國擁有良好的創業生態系統和市場環境，為雙方帶來更多合作與創新可能。



法國“科技萬歲”科技創新展首席執行官弗朗索瓦·比圖澤邀請更多中國企業，特別是初創企業參加“科技萬歲”展，與歐洲初創企業、技術領先者等共同構建創新生態系統。



中國駐法國大使館公使陳棟指出，中國正大力培育新質生產力，法國和歐洲也在推進基於綠色創新的“再工業化”，雙方在綠色能源、智能製造、生物醫藥、人工智能等新興領域擁有廣闊合作機遇。



來自中歐國際工商學院及中法兩國政商界的代表200餘人參加此次活動。中歐國際工商學院由中國政府和歐盟於1994年共同創立。學院於2012年發起歐洲論壇，至今已舉辦近30場，巴黎是本屆論壇其中一站。