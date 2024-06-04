農民收益有保障　中國飯碗端更牢

中評社北京6月4日電／據光明日報報導，近日，國務院常務會議部署在全國全面實施三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險政策，明確將這兩項農業保險實施範圍從產糧大縣擴大至全國。5月31日，在國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上，財政部、農業農村部、金融監管總局等相關部門負責人對此進行瞭解讀。



“2018年，我們開始探索完全成本和種植收入保險，在部分產糧大縣做了試點，2021至2023年逐步推廣到所有產糧大縣。在觸發賠付方面，完全成本保險與物化成本保險相同，也是遇到自然災害以後根據損失程度賠償，但賠款翻了一番。”財政部副部長廖岷介紹。從保費和保障金額來看，物化成本保險的保障水平大約是每畝525元，保費是每畝25.5元。其中，各級財政承擔約80%，即每畝20.5元；農民自繳約20%，也就是農民每畝承擔5.1元。而完全成本和種植收入保險的保障水平大約每畝1125元，同樣的方式計算，農戶每畝自繳約10.9元。可以看到，每戶農民僅需要多交5.8元左右，但從賠償力度來看，這兩個高保障的險種每畝可以多給農戶賠償600元，農民基本可以實現旱澇保收。



兩項保險政策不僅讓農民收益更有保障，也更好地保障了糧食安全。農業農村部計劃財務司負責人王衍指出，農民在遭受重大自然災害後不會血本無歸，一定程度上，他們所獲得的理賠可以有效保障恢復再生產。當前，種糧的家庭農場有170多萬家，種糧的合作社有50多萬家，對這樣的規模經營主體來說，上了完全成本保險和種植收入保險，就有了一個災害風險的“緩衝墊”，能夠大大增強種糧信心。



在經濟補償方面，金融監管總局財產保險監管司司長尹江鰲介紹：“金融監管總局去年農險賠付1124億元，同比增速25.4%，惠及農戶5772萬戶，也就是說有5772萬戶農戶獲得了理賠，農險賠付率已達到80%。今年1至4月份，農險賠付294億元，同比增長8%，惠及農戶813萬戶。”