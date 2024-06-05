彭韜語中評：中國防長香會表態傳遞明確信號

華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜（中評社資料照） 中評社北京6月5日電（記者 李子寧）中國國防部長董軍6月2日在新加坡香格里拉對話會上圍繞“中國的全球安全觀”作主旨發言，期間重點談及台灣問題。華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜就此接受中評社記者採訪時指出，董軍防長的講話講話表態非常堅定堅決，彰顯了人民解放軍堅定捍衛國家主權和領土完整的堅定決心和堅強意志，也向國際社會傳遞了明確的信號，即台灣問題純屬中國內政，不允許任何外部勢力插手干預。



彭韜表示，董軍防長這一次在香會上有關台灣問題的講話表態非常堅定堅決，可以說傳遞了三方面的明確信號。首先是對“台獨”分裂勢力和外部干涉勢力發出了最嚴正的警告，彰顯了人民解放軍堅定捍衛國家主權和領土完整的堅定決心和堅強意志；其次是向世界展現了中國解決台灣問題的決心、戰略定力和大國形象，也有助於增強國際社會對中國在台灣問題上的立場理解、認同及支持，進一步塑造和提升中國的國際形象；再者就是向外界傳遞出中國願意開展對話協商化解分歧，推動公正合理國際秩序構建的大國擔當精神。



彭韜指出，民進黨當局及“台獨”勢力如果一意孤行不斷推進“法理台獨”和“去中國化”，必將受到正義的譴責，歷史的懲罰和人民軍隊的反擊，因為中國政府的“反台獨”工具箱是非常完備的，相信大陸方面也會繼續採取各種有力措施來打擊“台獨”分裂勢力，維護國家統一和領土完整。同時外部勢力企圖通過干涉插手台灣問題來阻撓中國統一和中國發展，則是嚴重違反了國際社會的基本準則，中國政府和中國軍隊對此也是“零容忍”。

