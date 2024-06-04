日政府制定科技戰略 將全面探討AI法律監管

中評社香港6月4日電／共同社報導，日本政府3日制定了出示國家科技政策指針的2024年度《綜合創新戰略》。由於存在人工智能（AI）發展導致虛假信息散播和犯罪的風險，將全面探討法律監管，在確保安全性的基礎上加快在社會中的應用。此外還將加強與國際社會的合作。



該戰略指出，在國內人手短缺趨於嚴重的背景下，利用AI和機器人技術進行自動化和省力化已成為當務之急，防備和應對災害也是緊要課題。由於科學技術在這些領域發揮重要作用，將加快社會實際應用。



雖然日本已有指針要求企業自主採取應對虛假信息的措施，但考慮到歐盟（EU）已通過了全球首部全面的AI監管法，政府將在關注海外動向的同時設計國內制度。政府最快將於今夏在AI戰略會議下，新設專家會議“AI制度研究會（暫定名）”，討論可能助長歧視或偏見、被濫用的AI監管問題。



鑑於醫療、自動駕駛和金融等是對社會影響較大的重要領域，政府將根據技術進展和使用情況，調整監管措施。



政府將開發技術，防止生成式AI把不存在的事物當作事實一般回答並在網上傳播。此外將開發辨別AI生成內容的技術，推進社交平台（SNS）上冒充型虛假廣告的對策。



除了AI，政府還將以核聚變、量子技術和生物領域為中心，推進研究支援和人才培養。此次明確了推動在量子技術和機器人方面，利用AI等跨領域的綜合性技術開發的方針。政府還將通過運用10萬億日元（約合人民幣4660億元）規模的基金，力爭取得世界級研究成果的“國際卓越研究大學”制度，強化研究實力。



3日召開的政府綜合科學技術與創新會議（主席：首相岸田文雄）上討論了上述內容。