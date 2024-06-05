李家超記者會：危害國安風險須時刻警惕

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月5日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超6月4日上午在政府總部召開記者會，他介紹了顛覆政權案的最新情況。期間，他還就網約車事件、香港基本法等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：大家早晨。在上星期四，五月三十日，高等法院原訟法庭就一宗極其嚴重的串謀顛覆國家政權罪案件作出裁決。這件案共47人被起訴，共45人被定罪，顯示犯罪計劃的規模大和嚴重性。至於餘下兩名被告人因證據不足以令法庭肯定有參與串謀而未被定罪，律政司已向法庭表明上訴意向。



法庭頒下裁決理由，指出所謂“35＋”計劃的終極目的和用意已經非常清楚向公眾展示：就是要破壞、摧毀或推翻《基本法》和“一國兩制”方針確立的現行香港特區政治制度和架構。涉案人士串謀通過所謂“初選”，達到取得過半數以上的立法會議席後，為迫使特區政府回應政治要求，無差別地否決特區政府的《財政預算案》及公共開支議案，迫使行政長官解散立法會及最終請辭，使特區政府無法為市民福祉制定新政策或執行現有政策，大大破壞行政長官和特區政府的權力和權威，必然構成嚴重干擾、阻撓或破壞香港特區政權機關依法履行職責和職能，顛覆國家政權。



審訊期間的種種證據，令全港市民都清楚看到涉案人士提出所謂“攬炒十步曲”計劃，同時通過大規模街頭暴動及其他手段，使香港社會陷入停頓；加上國際政治及經濟制裁，達至“攬炒”，攬著香港和市民跳崖，令全香港社會和市民受無窮的傷害。



法庭確定了串謀顛覆國家政權罪行的發生和存在，其目的是破壞、摧毀或推翻《基本法》和“一國兩制”方針確立的現行香港特區政治制度和架構。