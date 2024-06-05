李家超：京港滬港直通車月中提升為高鐵

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月5日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，原本往來香港紅磡站至北京、上海的普通速度直通車，將由高速鐵路列車取代，本月15日起開通往來香港西九龍站至北京西站、上海虹橋站的班次，列車座位數目增至600個，行車時間縮短約一半。



李家超表示，中國國家鐵路集團有限公司宣布，原本往來香港紅磡站至上海站、北京西站的普通速度直通車，將會提質升級，會改用高鐵取代普通速度的列車，會首次引進提供有睡眠設施的臥鋪列車，會是夜發朝至的列車。列車將於六月十五日起開通，逢星期五至星期一來往香港西九龍站至上海虹橋站、北京西站。



李家超亦表示，由原本的普通速度列車變為高速的高鐵列車，列車的座位數目會大幅增加至600個，設施更新更先進，行車時間縮短約一半。例如由北京到香港，由原來的一日多縮短至半日，即24小時31分縮短至12小時34分；上海至香港的，將由原來的19小時34分縮短至11小時14分，兩者都縮短約一半時間。



李家超稱，這些都是夜發朝至的列車，即是“夜晚出發、早上到達”，旅客能夠在列車上過夜，有臥鋪設施，睡醒起床就到達目的地。北京晚上8時左右上車，翌日早8點45分左右就到達香港西九龍站；西九龍站晚上6時半左右上車，翌日早上7時前就到達北京西站。方便快捷，大大節省坐車的時間，減少約12小時，即半天，更可省了一晚酒店的費用。



