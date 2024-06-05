李家超：顛覆政權案顯示國安風險真實存在

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月5日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，45人在一宗串謀顛覆國家政權罪案件中被定罪，顯示危害國家安全風險真實存在，社會必須時刻警惕。他指出，有關裁決並確立數項重要原則，包括顛覆國家政權罪行元素中的非法手段，應涵蓋違反《基本法》的濫權行為。



李家超說，5月30日，高等法院原訟法庭就一宗極其嚴重的串謀顛覆國家政權罪案件作出裁決。這件案共47人被起訴，共45人被定罪，顯示犯罪計劃的規模大和嚴重性。至於餘下兩名被告人因證據不足以令法庭肯定有參與串謀而未被定罪，律政司已向法庭表明上訴意向。



李家超稱，這件串謀顛覆國家政權罪案件，45人被定罪，顯示這次串謀顛覆罪行的規模大和嚴重性，更顯示危害國家安全的風險是真實的。犯罪的人會利用迷惑性的名義和幌子進行危害國家安全的行為，即案中所謂“初選”，而實際是要危害國家安全。因此我們不可以掉以輕心，要時刻警惕危害國家安全風險可以突如其來，不可以好了傷口便忘了痛，不可容許傷口再被挖開，不可以讓香港再受難忘的痛。社會必須有安全和穩定環境，特區政府才可以全力拼經濟、謀發展、惠民生。