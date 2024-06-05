海峽兩岸記者聊城行活動啟動儀式舉行

“共赴兩河之約 同享水城之美”——海峽兩岸記者聊城行活動啟動儀式於6月4日舉行（中評社 馬一鳴攝） 中評社聊城6月5日電（助理記者 馬一鳴）6月4日，“共赴兩河之約 同享水城之美”海峽兩岸記者聊城行活動啟動儀式在聊城市會議接待中心舉行。啟動儀式由市委常委、宣傳部部長、統戰部部長柳慶發主持。國台辦新聞局副局長、新聞發言人朱鳳蓮出席啟動儀式並致辭。省台辦主任張連三參加活動。省台辦副主任范存榮在啟動儀式上致辭。市委副書記謝兆村致歡迎詞。來自海峽兩岸及香港的十餘家媒體近30位記者和自媒體人組成的採訪團參加啟動儀式。



朱鳳蓮表示，兩岸媒體是增進兩岸相互瞭解的橋梁和紐帶。她指出，希望參加本次活動的媒體人用腳步丈量大美聊城，以報導記錄活力聊城，實地感受聊城文化、科技、生態、農業等領域取得的發展成就，為兩岸關係和平發展、融合發展積蓄更多正能量。



范存榮提到，本次活動是落實習近平總書記考察山東重要講話重要指示精神的積極舉措，為兩岸媒體人搭建了交流交往的重要平台。希望兩岸媒體廣泛宣傳山東經濟社會發展和魯台交流合作成果，為增進兩岸同胞相互瞭解、促進同胞心靈契合做出更大貢獻。



謝兆村首先對兩岸和香港媒體朋友們的到來表示熱烈歡迎。隨後，他指出，聊城是現今黃河與大運河交匯的唯一城市，黃河與運河創造了聊城昔日的輝煌與今朝的繁榮。“希望各位媒體朋友借此機會深入聊城、認識聊城，用媒體人敏銳的眼光，獨特的視角，把“江北水城 兩河明珠”城市聊城美麗的一面攝入鏡頭，匯入筆底，客觀真實反映聊城的歷史文化、風土人情、發展成就，幫助聊城擴大“朋友圈”、提升影響力。”他說。



隨後，此次海峽兩岸記者聊城行活動正式啟動。未來一周，參訪團將去往聊城市區、冠縣、莘縣以及東阿縣等地，海峽兩岸及香港媒體記者將用鏡頭展現黃河、運河交匯產生的獨特風土人情、精神文脈、經濟發展，厚植同胞間家國情懷，共促中華民族傳統文化的弘揚及發展。

