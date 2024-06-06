周小柯答中評：董防長宣示 絕不容忍分裂

北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯（圖片由受訪者提供） 中評社香港6月6日電（記者 段曉魯）中國國防部長董軍6月2日在新加坡香格里拉對話會上圍繞“中國的全球安全觀”作主旨發言，期間重點談及台灣問題。對此，北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯接受中評社採訪，他表示，這次講話再度堅定有力地向台灣島內和國際社會表明，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中國的內政，中國政府絕不容忍任何分裂國家的“台獨”行徑，決不允許任何外來勢力干涉。



周小柯表示，這次講話再度堅定有力地向台灣島內和國際社會表明，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中國的內政，中國政府絕不容忍任何分裂國家的“台獨”行徑，決不允許任何外來勢力干涉。在台灣問題這一事關國家核心利益的重大原則性問題上，中國政府絕無做出絲毫妥協的可能性，也絕無任何可以商量的餘地，將堅定不移地堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，堅定不移地推進祖國統一進程。



周小柯亦表示，一些不懷好意的外部勢力充分認識到中國政府捍衛國家主權和領土完整的堅強決心和強大能力，讓其清醒地認識到搞“台獨”衹有死路一條，縱容支持“台獨”同樣沒有好下場，勿再繼續“玩火”。島內“台獨”分裂勢力，勾連外部干涉勢力妄圖將台灣地區從中國分裂出去，中國共產黨、中國政府、14多億中國人民以及中國人民解放軍對於此絕不會答應，會採取一切必要的手段，堅決捍衛國家主權和領土完整。

