登光岳，望古城 參訪團體驗非遺技藝

參訪團在光岳樓前合影留念（主辦方供圖） 中評社聊城6月5日電（助理記者 馬一鳴）聊城是一座古老而又年輕的城市，它如同一顆璀璨的明珠，鑲嵌在黃河與大運河交匯之處，它是古老文明的見證，也是新時代發展的縮影。6月4日，中評社記者跟隨海峽兩岸記者聊城行參訪團來到了聊城水上古城，在光岳樓上登高望遠，一賞古城美景。



水上古城坐落在聊城市東昌府區內，原為北宋時期的城垣。城呈正方形，被東昌湖包圍，形成了“城中有水、水中有城、城湖一體、河湖相應”的城水相依的獨特風貌。古城匯聚了運河文化、名人文化、民俗文化、紅色文化等，聊城縣署、七賢祠、衛倉、契約博物館、明清聖旨博物館、金方昌烈士紀念館等等景點、博物館展示了古城深厚的文化底蘊。



水上古城的中央便是光岳樓，光岳樓為中國既古老又雄偉的木構樓閣。中評社記者在現場瞭解到，光岳樓建於明朝洪武年間，起初建立光岳樓是出於其軍事作用。光岳樓是聊城文明古老的象徵，明清兩代，京杭大運河為南北交通大動脈，沿河過往的帝王將相、文人學士多登臨此樓，憑欄咏月，作詩賦詞。康熙皇帝四次登臨光岳樓，並題寫“神光鍾瑛”匾，乾隆皇帝九過東昌，六登光岳樓，並提匾賦詩，將光岳樓列為“南巡”三十六行宮之一。作為宋元建築向明清建築過渡的代表作，光岳樓在中國古代建築史上有著重要地位。



隨後，參訪團一行體驗了剪紙等聊城非遺技藝。先剪花，再將其粘貼在空白扇面上，就會得到一把漂亮的剪紙扇。同行的台青自媒體人李善願在談及自身感受時說道，完成剪紙扇子的製作讓自己非常有成就感，“我是第一次嘗試剪紙，我沒有想到它看起來這麼複雜的花樣，居然可以讓像我這樣從來沒有接觸過剪紙的人去做，不用擔心會無聊，也不用擔心會失敗。”她說。另外，在談到如何增強台灣的年輕一代對傳統文化的認同感時，李善願認為可以將高深的文化用簡單的形式表達出來，通過小短劇、漫畫等年輕人喜聞樂見、淺顯易懂的方式來傳播傳統文化。

