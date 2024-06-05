館長講述傅斯年故事　台青瞻仰台大故校長

傅斯年陳列館館長陳子賓（中評社 馬一鳴攝） 中評社聊城6月5日電（助理記者 馬一鳴）“傅公高風亮節，足為後世楷模”。傅斯年陳列館又稱傅氏祠堂，始建於清代，傅家自傅以漸始，舉人、進士輩出。傅斯年是傅以漸的第七世孫，1919年畢業於北京大學中文系，後又赴歐洲留學，曾任中山大學教授，1949年，傅斯年隨歷史語言研究所遷至台北，並兼任台灣大學校長。傅斯年先生學貫中西，博古通今，他是“五四運動”的學生領袖之一，也是中央研究院歷史語言研究所的創辦者，同時，在考古學界也影響深遠。



6月4日下午，中評社記者隨參訪團來到傅斯年陳列館，聽館長陳子賓講述傅斯年先生與台灣的淵源。據瞭解，傅斯年先生是台灣大學第四任校長，為台灣大學的發展做出了卓越的貢獻。陳館長說：“無論是在學習上還是生活上，傅斯年先生都十分關心台大學生，他經常去學生餐廳看學生們吃的什麼、吃得好不好，如果學生吃得不好，他就會非常痛心，然後自己想方設法資助學生。傅先生的遺言就是不能夠讓有為的青年因為貧窮而失去上學的機會。”可以看出，在當時台灣經濟發展狀況不好的情況下，傅斯年先生仍舊以學生為重、以教育為重。



談到教育，陳館長表示，希望在未來兩岸可以在教育上有更多的交流和互動，特別是在教育理念上相互取長補短，共同提高兩岸的教育水平，也爭取把國內的高校打造成世界一流大學。“兩岸高校應該互相派遣學生進行交流，讓他們互相瞭解對方的發展情況，加深兩岸人民，尤其是兩岸青年之間的關係。”他說。



參訪結束後，現場的台青自媒體人向中評社記者說道，他們在台灣就有聽過傅斯年校長的事跡，知道傅校長是一個非常了不起的人物。今天在傅斯年陳列館瞭解了傅校長的生平故事，看到他為教育所做出的努力和貢獻，他們紛紛表達了對傅校長的敬佩，並表示“希望通過這次活動跟更多的台灣年輕人分享，聊城有我們傅斯年校長的陳列館，來聊城一定不能錯過它。”他們說。

