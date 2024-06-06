包承柯答中評：董軍防長講話具有戰略前瞻性

上海東亞研究所副所長包承柯（中評社資料照） 中評社北京6月6日電（記者 李子寧）中國國防部長董軍6月2日在新加坡香格里拉對話會上圍繞“中國的全球安全觀”作主旨發言，期間重點談及台灣問題。上海東亞研究所副所長包承柯就此接受中評社記者採訪時指出，董軍部長在香格里拉防務會議上非常明確地表達了反對外部勢力干涉台灣問題的堅定立場，體現出軍方高層對國際事務、對台海事務都具有前瞻性的戰略思維和戰略眼光，維護國家主權和領土完整的態度決心也更為堅決和堅定。



包承柯表示，此次董軍部長的講話非常有針對性，一是針對民進黨當局，特別是賴清德的“台獨自白”和“新兩國論”。警告島內的“台獨”勢力如果繼續故意挑釁，搞漸進式“台獨”，無視大陸方面所釋出的誠意和善意，那麼最後大陸方面肯定會“甕中捉鱉”，把“台獨”分子一網打盡，最終解決台灣問題，實現祖國統一。二是給支持“台獨”分裂活動的外部勢力提出了非常明確的警告，警告他們不要插手干涉中國的內部事務，不要低估中國解決台灣問題的意志和決心。



包承柯指出，以解放軍現在的軍事實力和大陸方面解決台灣問題的堅定意志，要對付“台獨”勢力確實是“不足掛齒”，只要中央一聲令下，可以說是“使命必達”。另外，從防長在香會上花了長時間去闡明中國大陸方面在台灣問題上的立場也可以看出，包括其在內的軍方高層領導在黨中央的政策路線指引下，對國際事務、對台海事務都具有前瞻性的戰略思維和戰略眼光，能夠把握全局，維護國家主權和領土完整的態度也更為堅決和堅定。

