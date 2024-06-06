兩岸記者乘坐無人駕駛客車　感受科技魅力

兩岸記者爭相拍攝無人自動駕駛客車（中評社 馬一鳴攝） 中評社聊城6月6日電（助理記者 馬一鳴）客車企業文化展廳、車型展示、試驗中心……紛紛展示著聊城這家企業“向新而變”、產業升級“向綠而行”的探索。作為聊城市重點企業，早在2004年，中通客車便開始了新能源客車的研發，是國內最早進行新能源客車技術研究的企業。2006年，國內第一台具有自主知識產權的電動客車在中通客車成功下線。科技創新是推進綠色低碳高質量發展的關鍵支撐。在聊城，中通客車正在將“雙碳”探索推升到更高層次。



6月5日上午，中評社記者跟隨海峽兩岸記者聊城行參訪團，參觀了中通客車股份有限公司，並乘坐由該公司研發的無人駕駛客車。中通客車股份有限公司出口技術總監囤金軍向記者介紹道，公司目前以客車為主要產業，近年來，在智能駕駛的車輛研發等方面走在了行業前列。他向大家解釋道，今天參訪團所乘坐的無人駕駛車輛是M4級的智能駕駛車輛，該車型已在北京、青島等地示範運營。在燃料電池研發方面，中通客車成功圓滿地服務了北京冬奧會，為冬奧會的整體運行和服務提供了保障。



除此之外，中通客車積極響應國家號召，在國際化、“走出去”的道路上不斷發展，公司在保證國內市場穩定的基礎上，提出了海外發展戰略。囤金軍向記者們介紹道，吉爾吉斯斯坦總統去年曾來到這裡取車，被許多人打趣道是“總統親自來提車”。同時他還提到，中通客車在今年第一季度又與沙特簽約了一千多輛車的訂單，到現在為止已經基本交付完畢。囤金軍還表示，因為台灣與大陸之間文化交流會更加順暢，未來台灣地區是中通客車的重點市場。



參訪團也跟隨工作人員進入了中通客車的生產車間，結束參觀後，來自台灣的記者感嘆道“大陸的車真是便宜又好看”。另外，參訪過程中，台青自媒體人賴雅婷坐上了無人駕駛客車的駕駛位，並向在場記者表示自己深受科技震撼。她說：“我沒想到科技竟然可以到達這樣的一個境界，也瞭解到原來無人駕駛並不是完全沒有人在駕駛位，但可以看到司機師傅只是坐在這裡以備不時之需。”據瞭解，賴雅婷等台青自媒體人都是第一次真正體驗無人駕駛，“這真的很神奇，我相信未來科技一定還會更加進步，我也期待未來會有更多新鮮的事物。”她說。

