唐永紅答中評：進一步中止ECFA再釋警告

廈門大學台灣研究院教授唐永紅（中評社資料照） 中評社北京6月7日電（記者 李子寧）國務院關稅稅則委員會宣布，從6月15日起，中止對台灣地區134個稅目進口產品關稅減讓。廈門大學台灣研究院教授唐永紅就此接受了中評社記者的採訪，他指出，此次進一步部分中止ECFA部分產品關稅減讓的直接原因是台灣方面不僅未取消對大陸採取的“歧視性”貿易措施，反倒變本加厲阻礙兩岸正常經貿往來，根本原因則是民進黨當局長期拒不承認“九二共識”，頑固堅持“台獨”立場，持續損害國家核心利益，完全破壞了ECFA賴以運作的政治基礎與前提條件。可以說向民進黨當局釋放了非常明顯的警告信號。未來要有效“反獨促統”，就必須實行差別化待遇；要有效打擊“台獨”分裂、下架民進黨當局，就必須以“反分裂”的名義，嚴厲打擊民進黨執政的基礎。



唐永紅表示，此次進一步部分中止ECFA有直接原因和根本原因。首先直接原因在經濟層面，去年底完成的貿易壁壘調查就已經認定台灣方面對大陸採取了“歧視性”貿易措施，但時至今日台灣方面仍舊沒有做出整改，反而是變本加厲阻礙兩岸正常公平的經貿往來。其次根本原因在政治層面，ECFA是兩岸在“九二共識”基礎上協商簽訂的，但自2016年以來，民進黨當局拒不承認“九二共識”，大搞“台獨”分裂，還勾連外部勢力阻礙國家發展與民族復興，實際上已經完全破壞了ECFA賴以運作的政治基礎與前提條件。綜合以上因素，大陸方面不得不進一步對台灣134個稅目產品中止關稅減讓。



唐永紅指出，8年來民進黨當局拒不承認“九二共識”，從事“台獨”分裂活動，但大陸方面仍然維持著ECFA早收清單的運作，其實無助於“反獨促統”。民進黨執政不承認“九二共識”、從事“台獨”分裂，台灣的民生、經濟並沒有因之受到負面衝擊，台灣仍然能夠獲得兩岸經貿交流合作的好處以及大陸的惠台讓利。這會讓台灣民眾產生“政經取向分離”的心態，即願意兩岸經濟交流，但傾向認同與支持民進黨的政治主張。結果，民進黨贏得選舉和執政的民意基礎得以擴大，也更加有恃無恐地往“台獨”分裂方向邁進，因此也就更加難以“下架”民進黨。因此，在民進黨持續執政的情況下，要有效“反獨促統”，並有助於下架民進黨，大陸的對台經貿政策安排已經到了不得不調整的時候。從實際情況來看，目前的兩岸經貿關係對大陸經濟發展的貢獻已十分有限，換句話來說，即便中斷兩岸經貿關係所帶來的衝擊也是完全可以承受的；而當前的台灣經濟發展則仍是高度依賴兩岸經貿關係的，中斷兩岸經貿關係所帶來的衝擊對台灣方面來說有著難以承受之重。所以對大陸方面來說，發展兩岸經濟關係的目的更要而且可以側重於以之“反獨促統”並打擊民進黨的執政基礎。