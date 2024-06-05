台灣優人神鼓時隔五年亮相國家大劇院

演出劇照（圖片來源：國家大劇院官方微信公眾號） 中評社北京6月5日電／暌違五年，台灣優人神鼓將再度登上國家大劇院的舞台，6月8日至10日，他們帶著全新版本的《墨具五色2.0》與久違的北京觀眾們相會，於最繽紛的優人劇場美學中，再探老莊哲思。



“優”在中國傳統戲曲的意思是“表演者”。



“優人”即表演的人。ﻩ



“神鼓”指一個人在最大的放鬆和警覺中，透過內心的寧靜，將擊鼓達到出神入化的境界，“優人神鼓”亦即“在自己的寧靜中擊鼓”。



自1998年於法國亞維儂藝術節成功的戶外演出以來，優人神鼓陸續在世界各地的舞台上傳遞出“在安靜中打鼓的力量”，贏得國際的喝采與肯定。倫敦金融時報曾評價優人神鼓的表演為“一段綿延不絕的敲擊詩篇”。



“墨具五色，一墨而多彩，繽紛源於無色”——藝術總監 黃志群



《墨具五色》作品的誕生，源於優人神鼓藝術總監黃志群對於書法家董陽孜“老莊說”氣勢恢宏的藝術大作的感悟，以及導演劉若瑀交付恩師葛陀夫斯基《莊周夢蝶》的叩問，結合潑彩畫家柯淑玲的畫作、影像設計王奕盛、燈光設計林克華等合作共創，呈現出優人前所未有的繽紛與斑斕。



《墨具五色2.0》是對經典的再淬煉，作品以老莊課題的角度，切入我們每一個人的生命叩問，藉由6個故事篇章，思考“道”之為何？心物整體亦或二元對立？也藉由太極肢體深入身體探源，從形、意、心、氣的脈絡，一探老子從有身到無身之身體實踐。